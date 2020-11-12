***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:35
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888062
BIST
10:301.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
10:307,8627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0682
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
7,8964
En Düşük
7,7873
10:309,2624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0736
|Açılış
|: 9,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7000
|
9,2975
En Düşük
9,1713
10:30472,49
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,49
|Açılış
|: 473,01
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler10:30
|BFREN
|1.145,80
|37.298.745
|% 9,99
|
|TLMAN
|36,58
|9.346.807
|% 9,98
|
|DOAS
|28,86
|52.178.325
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|4.092.506
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,73
|1.662.888.427
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,92
|584.452.105
|% 4,29
|
|AKBNK
|6,41
|493.963.949
|% 3,05
|
|SISE
|6,90
|462.670.815
|% 0,88
|
|ASELS
|19,18
|402.751.507
|% 3,23
|
|YKBNK
|2,92
|584.452.105
|% 4,29
|
|GARAN
|8,73
|1.662.888.427
|% 2,71
|
|EKGYO
|1,93
|199.643.978
|% 1,58
|
|VAKBN
|4,90
|385.748.422
|% 2,51
|
|AKBNK
|6,41
|493.963.949
|% 3,05
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8523
|7,8627
|% 0,87
|
|Euro
|9,2495
|9,2624
|% 0,80
|
|Sterlin
|10,3261
|10,3779
|% 0,58
|
|Frank
|8,5351
|8,5866
|% 0,83
|
|Riyal
|2,0884
|2,0989
|% 0,82
|
|10:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|7,09
|
|Altın Gr.
|473
|473
|6,01
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,22
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,04
|
|B. Petrol
|44,02
|44,02
|0,23
|