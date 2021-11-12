***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2021 14:12
***ITTFH*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ITTFH.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977352
BIST
14:261.635
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,39
|Açılış
|: 1.631
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625
|
1.639
En Düşük
1.631
14:269,9386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0353
|Açılış
|: 9,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9230
|
9,9857
En Düşük
9,8824
14:2611,3847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0343
|Açılış
|: 11,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3700
|
11,4278
En Düşük
11,3199
14:26590,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -3,01
|Açılış
|: 590,24
|
|Önceki Kapanış
|: 593,26
|
596,65
En Düşük
588,41
BIST En Aktif Hisseler14:26
|DOBUR
|112,50
|27.165.713
|% 9,97
|
|HEDEF
|3,55
|51.575.211
|% 9,91
|
|OYLUM
|9,70
|27.704.753
|% 9,60
|
|TACTR
|27,00
|492.865
|% 8,00
|
|PRKAB
|34,62
|128.026.844
|% 7,32
|
|KZBGY
|32,02
|40.261.639
|% -9,96
|
|BASGZ
|15,57
|256.745.576
|% -9,95
|
|SNPAM
|8,27
|309.485
|% -9,91
|
|ADESE
|1,22
|431.774.095
|% -9,63
|
|ULUFA
|2,36
|72.025.733
|% -8,53
|
|PETKM
|7,57
|2.289.337.992
|% -1,05
|
|GARAN
|10,64
|863.628.087
|% 0,38
|
|THYAO
|17,69
|832.595.552
|% -0,17
|
|KRDMD
|7,44
|569.107.377
|% 0,27
|
|TUPRS
|155,10
|466.547.045
|% -0,89
|
|ADESE
|1,22
|431.774.095
|% -9,63
|
|PETKM
|7,57
|2.289.337.992
|% -1,05
|
|ODAS
|1,59
|376.867.714
|% 5,30
|
|YKBNK
|3,07
|296.253.747
|% -0,32
|
|GARAN
|10,64
|863.628.087
|% 0,38
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9348
|9,9386
|% 0,36
|
|Euro
|11,3789
|11,3847
|% 0,30
|
|Sterlin
|13,2576
|13,3241
|% 0,45
|
|Frank
|10,7146
|10,7791
|% 0,10
|
|Riyal
|2,6393
|2,6525
|% 0,23
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|-14,34
|
|Altın Gr.
|590
|590
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|3.903
|3.962
|-30,00
|
|Tam
|3.882
|3.980
|-31,53
|
|Yarım
|1.876
|1.925
|-15,26
|
|Çeyrek
|941
|963
|-7,62
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,92
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,95
|7,96
|-0,08
|
|B. Petrol
|81,67
|81,67
|-1,20
|
Seans Raporu
14:26
daha fazla
-
14:40DESA
Yüzde 6.22 oranında artışla 8.71 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 497, 504 adet işlem
-
14:38ATATP
Yüzde 5.75 oranında artışla 56.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 815, 792 adet işlem
-
14:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, KOZAA, HALKB
-
14:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EKGYO, ISCTR, PGSUS
-
14:37XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 43 artarak (% 0.59 ) 1, 444