***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 20:09
***ITTFH******IMASM******ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
22.09.2022 tarihinde Şirketimizle Asya kıtasında mukim bir müşterimiz arasında 500 ton/gün kapasiteli un değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 2.750.000 USD olup 04.10.2022 tarihinde 300.000 USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeye göre tesisin kurulumunun 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067708
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
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|Önceki Kapanış
|: 3.484
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3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5880
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|Değişim
|: 0,02%
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|Açılış
|: 18,6350
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|Önceki Kapanış
|: 18,6400
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En Düşük
18,5636
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|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
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1.031,34
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5693
|18,5906
|% 0,04
|
|Euro
|18,1911
|18,2035
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6530
|20,7566
|% -0,06
|
|Frank
|18,6900
|18,8026
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-1,44
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.855
|6.927
|-4,00
|
|Yarım
|3.340
|3.387
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,55
|20,58
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,28
|12,30
|-0,05
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|B. Petrol
|94,43
|94,43
|-0,41
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