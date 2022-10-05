***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******IMASM******ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH, ADESE]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22.09.2022 tarihinde Şirketimizle Asya kıtasında mukim bir müşterimiz arasında 500 ton/gün kapasiteli un değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 2.750.000 USD olup 04.10.2022 tarihinde 300.000 USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeye göre tesisin kurulumunun 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067708BIST