***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******IMASM******ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.09.2022 tarihinde Şirketimizle Afrika kıtasında mukim bir müşterimiz arasında 720 ton/gün kapasiteli yem değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 1.300.000 USD olup 11.10.2022 tarihinde 260.000 USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeye göre sevkiyatın 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071751BIST