***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.10.2022 18:13
***ITTFH******IMASM******ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.09.2022 tarihinde Şirketimizle Afrika kıtasında mukim bir müşterimiz arasında 720 ton/gün kapasiteli yem değirmeni tesisi kurulum ve devreye alınması sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 1.300.000 USD olup 11.10.2022 tarihinde 260.000 USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Sözleşmeye göre sevkiyatın 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071751
BIST
18:053.627
En Yüksek
|Değişim
|: 2,07%
|| 73,53
|Açılış
|: 3.585
|
|Önceki Kapanış
|: 3.553
|
3.641
En Düşük
3.585
18:0518,5924
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0521
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6750
|
18,6008
En Düşük
18,5217
18:0518,0826
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0631
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2298
En Düşük
18,0494
18:05980,69
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -13,71
|Açılış
|: 980,69
|
|Önceki Kapanış
|: 994,40
|
998,45
En Düşük
980,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|1.702,80
|151.467.800
|% 10,00
|
|PENTA
|440,00
|14.809.960
|% 10,00
|
|SNGYO
|4,84
|185.720.942
|% 10,00
|
|EGEEN
|2.880,70
|285.561.015
|% 10,00
|
|TMSN
|66,05
|299.136.286
|% 9,99
|
|TGSAS
|16,45
|114.465.300
|% -7,06
|
|TKFEN
|31,32
|1.302.224.991
|% -5,61
|
|SILVR
|25,60
|20.785.195
|% -4,41
|
|KZBGY
|17,72
|361.353.510
|% -4,16
|
|COSMO
|66,60
|4.191.302
|% -3,90
|
|THYAO
|90,00
|5.551.598.767
|% 2,27
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|KOZAL
|198,40
|2.675.620.720
|% 3,12
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|EKGYO
|4,22
|1.815.548.926
|% 1,20
|
|YKBNK
|8,83
|3.026.996.680
|% 5,50
|
|ISCTR
|8,54
|2.598.363.385
|% 3,89
|
|AKBNK
|13,50
|2.808.823.897
|% 3,77
|
|ODAS
|8,67
|1.270.760.509
|% 6,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5880
|18,5924
|% 0,28
|
|Euro
|18,0674
|18,0826
|% -0,35
|
|Sterlin
|20,6778
|20,7815
|% -1,39
|
|Frank
|18,3956
|18,5064
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.642
|1.642
|-24,27
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-12,11
|
|Cumhuriyet
|6.634
|6.734
|-3,00
|
|Tam
|6.631
|6.713
|-77,00
|
|Yarım
|3.231
|3.279
|-41,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.639
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,19
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|10,83
|10,86
|-0,42
|
|B. Petrol
|91,69
|91,69
|-2,88
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 56, 95 artarak (% 1.47 ) 3, 941
-
17:59XU100
Endeks 3, 618 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 81 üstünde . İşlem hacmi 54, 634.00 milyon TL de
-
17:59KONTR
Yüzde 5.75 oranında artışla 91.95 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 609, 430 adet işlem
-
17:58LIDER
Yüzde 5.25 oranında artışla 40.10 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 049, 048 adet işlem
-
17:57ODAS
Yüzde 6.27 oranında artışla 8.65 lira fiyatla işlem gören hissede 134, 676, 437 adet işlem