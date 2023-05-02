***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******IMASM******ADESE*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ADESE, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 05.01.2023 tarih ve 10741 sayılı Türk Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilen Norm Yeşil Enerji A.Ş.'ne %80 oranında iştirak ettiği için 2023 – 1. 3 Aylık finansal tablolarında konsolide olmayan finansal tablo düzenleme yükümlülüğünden konsolide olan finansal tablo düzenleme yükümlülüğüne geçmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1145368BIST