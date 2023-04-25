***ITTFH* *IMASM* *ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
25.04.2023 08:56
***ITTFH******IMASM******ADESE*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE, IMASM, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140616
BIST
18:055.023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
0
En Düşük
0
18:0519,4133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 20,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4650
|
19,4182
En Düşük
19,3659
18:0521,4455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0481
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4000
|
21,4914
En Düşük
21,3660
18:051.244,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,61
|Açılış
|: 1.244,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.248,41
En Düşük
1.238,59
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|SODSN
|27,00
|156.076
|% 0,00
|
|YONGA
|28,50
|397.573
|% 0,00
|
|YBTAS
|64.999,90
|459.430
|% 0,00
|
|UMPAS
|4,05
|406.005
|% 0,00
|
|SNKRN
|26,00
|984.152
|% 0,00
|
|THYAO
|136,30
|3.697.256.388
|% 0,00
|
|EREGL
|34,12
|2.082.483.834
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|CVKMD
|167,30
|1.775.074.381
|% 0,00
|
|KOPOL
|41,24
|1.513.131.205
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,66
|758.873.029
|% 0,00
|
|ISCTR
|11,74
|1.317.869.285
|% 0,00
|
|YKBNK
|10,16
|931.842.973
|% 0,00
|
|KOZAL
|22,12
|1.907.409.948
|% 0,00
|
|AKBNK
|17,68
|1.461.386.192
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4086
|19,4133
|% 0,05
|
|Euro
|21,4355
|21,4455
|% 0,22
|
|Sterlin
|24,1443
|24,2654
|% -0,04
|
|Frank
|21,7695
|21,9006
|% -0,02
|
|Riyal
|5,1588
|5,1847
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.995
|1.995
|5,62
|
|Altın Gr.
|1.245
|1.245
|3,77
|
|Cumhuriyet
|8.946
|9.081
|1,00
|
|Tam
|9.051
|9.202
|10,00
|
|Yarım
|4.420
|4.499
|5,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.263
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|25,13
|25,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|15,69
|15,70
|-0,00
|
|B. Petrol
|82,58
|82,58
|0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ARCLK, TCELL, KRDMD
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 48 artarak (% 0.03 ) 4, 509
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SKTAS, KAREL, FENER, LINK, IHYAY, KOPOL, CVKMD, ECZYT, TETMT, SANEL
-
17:58
TETMT, KOPOL, KAREL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
MRGYO, KRGYO, BURVA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında