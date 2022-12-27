***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.12.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısındaSayın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necmi ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz ARIYAN'in istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Şeyda DEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090380BIST