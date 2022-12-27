***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.12.2022 19:46
***ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 27.12.2022 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında
Sayın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Necmi ÖZDEMİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Yavuz ARIYAN'in istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK' nun 363' üncü maddesi uyarınca, görev süresini tamamlamak ve yapılacak ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere Şeyda DEMİR'in atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090380
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0746
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.090,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 11,10
|Açılış
|: 1.089,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6777
|18,7126
|% 0,27
|
|Euro
|19,8803
|19,9218
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,4126
|22,5250
|% -0,09
|
|Frank
|20,0362
|20,1569
|% 0,47
|
|Riyal
|4,9587
|4,9836
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|14,35
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|11,43
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.327
|7.410
|38,00
|
|Yarım
|3.548
|3.628
|18,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.813
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,23
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM