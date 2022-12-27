***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler ITTFHYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 37.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 231.250.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 6.600.000 34.650.000,000 525,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 NâmaB Grubu, IMASM, TREIMAS00017 30.400.000 159.600.000,000 525,00000 B Grubu B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 37.000.000 194.250.000,000 525,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 87.660.648,24Geçmiş Yıl Karları (TL) 103.238.017,82Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.351.333,94Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022Ek AçıklamalarŞiketimizin 23.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 37.000.000 TL olan çıkartılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 194.250.000 TL (%525) artırılarak 231.250.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 27.12.2022 (Bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090325BIST