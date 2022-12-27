***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
27.12.2022 18:25
***ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ITTFH
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 37.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 231.250.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 6.600.000 34.650.000,000 525,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 Nâma
B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 30.400.000 159.600.000,000 525,00000 B Grubu B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 37.000.000 194.250.000,000 525,00000
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 87.660.648,24
Geçmiş Yıl Karları (TL) 103.238.017,82
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.351.333,94
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
Ek Açıklamalar
Şiketimizin 23.12.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 37.000.000 TL olan çıkartılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 194.250.000 TL (%525) artırılarak 231.250.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 27.12.2022 (Bugün) tarihinde İhraç Belgesi'nin onaylanması ve Şirketimizin esas sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetlerinin Türü" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090325
BIST