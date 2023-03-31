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***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

31.03.2023 18:22
***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evet
İlgili Şirketler ITTFH
Düzeltme Nedeni 04.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararında alınan karar sehven gecikmeli duyurulmuştur.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 37.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 231.250.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 6.600.000 34.650.000,000 525,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 Nâma
B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 30.400.000 159.600.000,000 525,00000 B Grubu B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 37.000.000 194.250.000,000 525,00000

İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL) 87.660.648,24
Geçmiş Yıl Karları (TL) 103.238.017,82
Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.351.333,94


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022
SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 04.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu karar özeti,
Sermayemizin 37.000.000.- (Otuzyedimilyon) Türk Lirası'ndan 231.250.000.- (İkiyüzotuzbirmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız sermaye artış müracaatı 23.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştur.
Sermaye artırım işlemleri, iç kaynaklardan artırılacak 194.250.000 (Yüzdoksandörtmilyonikiyüzellibin) Türk Liralık tutarın 04.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararı gereğince 87.660.648,24 TL'si Emisyon Priminden, 3.351.333,94 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden, 103.238.017,82 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanarak tamamlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130518


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