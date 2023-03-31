***ITTFH* *IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ITTFH******IMASM*** İMAŞ MAKİNA SANAYİ A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Bedelsiz Sermaye Artırımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Evetİlgili Şirketler ITTFHDüzeltme Nedeni 04.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararında alınan karar sehven gecikmeli duyurulmuştur.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.12.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 150.000.000Mevcut Sermaye (TL) 37.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 231.250.000Bedelsiz Sermaye ArtırımıPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet NeviA Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 6.600.000 34.650.000,000 525,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREIMAS00025 NâmaB Grubu, IMASM, TREIMAS00017 30.400.000 159.600.000,000 525,00000 B Grubu B Grubu, IMASM, TREIMAS00017 HamilineMevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)TOPLAM 37.000.000 194.250.000,000 525,00000İç Kaynakların Detayı :Emisyon Primi (TL) 87.660.648,24Geçmiş Yıl Karları (TL) 103.238.017,82Diğer Sermaye Yedekleri (TL) 3.351.333,94Bildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022SPK Başvuru Tarihi 27.12.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin 04.01.2023 tarihli Yönetim Kurulu karar özeti,Sermayemizin 37.000.000.- (Otuzyedimilyon) Türk Lirası'ndan 231.250.000.- (İkiyüzotuzbirmilyonikiyüzellibin) Türk Lirası'na çıkarılmasına karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız sermaye artış müracaatı 23.12.2022 tarihinde kamuya duyurulmuştur.Sermaye artırım işlemleri, iç kaynaklardan artırılacak 194.250.000 (Yüzdoksandörtmilyonikiyüzellibin) Türk Liralık tutarın 04.01.2023 tarihli yönetim kurulu kararı gereğince 87.660.648,24 TL'si Emisyon Priminden, 3.351.333,94 TL'si Diğer Sermaye Yedeklerinden, 103.238.017,82 TL'si Geçmiş Yıl Karlarından karşılanarak tamamlanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130518BIST