***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









nlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.13 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.14 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 1- Açılış, Toplantı Başkanlığı seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.Açılış ve selamlama konuşması şirket yönetim kurulu başkanı Tayfun Bora KUMRU tarafından yapıldı. Toplantı başkanlığı seçimine geçildi. Divan Kurulu teşekkülü ve toplantı tutanağı imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklif Hasan ÖZÜLKÜ tarafından verildi. Teklif oylandı. Oy birliği ile kabul edildi. Toplantı başkanlığına Cemil COŞGUN, Tutanak yazmanlığına Yusuf AVŞAR ve Özgür BÜYÜKTERMİYECİ, oy toplayıcı olarak da Nail EKEN ve Merter ABAT fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler.Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi hususu da fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.2- 2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakere edilmesi.Toplantı Başkanı tarafından Faaliyet raporunun Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde bulunmasından dolayı tamamının okunmuş sayılarak müzakereye devam edilmesinin oylanması talep edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.3- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması.2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özeti Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. firmasını temsilen Necip Fazıl PEKER tarafından okundu.4- 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması.Toplantı Başkanı tarafından Finansal Tabloların Kamu Aydınlatma Platformunda ve şirket internet sitesinde bulunmasından dolayı alt gündem maddesi oluşturularak özetinin okunması ve tamamının okunmuş sayılması oylamaya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Finansal Tablolar özeti Murat ALTUN tarafından okundu, okunan Finansal Tablolar müzakereye açıldı, söz alan olmadı , oylamaya sunuldu, Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda Finansal Tabloların onaylanması oybirliği ile kabul edildi5- Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri oybirliği ile kabul edildi.6- 2019 yılı karına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.Yönetim kurulunun kar dağıtımına ilişkin teklif Murat ALTUN tarafından okundu. Teklif şu şekilde okundu: " Şirketimizin, 2019 yılı faaliyetlere ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği ve Uluslararası Muhasebe/Finansal raporlama standartları (UMS/UFRS) çerçevesinde düzenlenen ve bağımsız denetimden geçmiş konsolide bilançomuzda 67.776 bin TL net dönem zararı mevcuttur. V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Konsolide olmayan yasal kayıtlarımızda 13.926 bin TL dağıtılabilir dönem karı mevcuttur. 2019 yılına ilişkin karın dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul'a teklifte bulunulmasına, karar verilmiştir." Genel kurulun onayına sunulan teklif Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.7- Yönetim Kurulu üye sayısının, görev sürelerinin ve ücretlerinin belirlenmesi,A grubu pay sahibi Abdullah Azimli tarafından Yönetim kurulunun en az 6 kişi olarak belirlenmesine,4 normal yönetim kurulu üyesi ve 2 bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak 3 yıl süreyle seçilmesine, 1 yıllık süreyle aylık net 15.000 TL yönetim kurulu üyelerine , 4.000 TL net bağımsız yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmesi öneriyorum şeklinde teklif sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.8- Belirlenen sayıya göre 2/3 oranındaki yönetim kurulu üyelerinin esas sözleşmenin 11'nci maddesi uyarınca (A) Grubu imtiyazlı pay sahipleri tarafından gösterilecek aday listelerinden, 1/3 oranındaki bağımsız üyelerin de genel kurulca gösterilecek adaylar arasından seçilmesi.A grubu pay sahibi Abdullah Azimli tarafından Yönetim Kurulu üyeliklerin 3 yıllığına görev yapmak üzere Tayfun Bora KUMRU, Yavuz ARIYAN, Necmi ÖZDEMİR, Mustafa ÖZDEMİR , bağımsız yönetim kurulu üyeleri için ise Süleyman KILIÇ ve Fatma ÖLMEZ ‘in seçilmesi teklif edildi. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.9- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait "Ücretlendirme Politikası" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Şirket'in "Ücretlendirme Politikası" hakkında Salih YILMAZ tarafından bilgi verildi.10- SPK düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 3. Kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.SPK düzenlemeleri çerçevesinde, şirketin yıl içerisinde 3. kişiler lehine verdiği herhangi bir teminat, rehin, ipotek vermediğini dolayısıyla da bu konuda elde edilen bir gelir veya menfaat olmadığı hususunda Murat ALTUN tarafından bilgi verildi.11- Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi.Şirketin 2019 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında toplam 242.243 TL bağış ve yardım olarak yapıldığı konusunda Genel Kurul'a bilgi verildi.Toplantı Başkanı tarafından 2020 yılında İttifak Holding A.Ş. olarak başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere kamu yararına çalışan çeşitli vakıf, dernekler ile özellikle eğitim kurumlarına ve diğer kuruluşlara toplamda 1.000.000 TL. üst sınırı aşmamak üzere bağış ve yardım yapılması hususu Genel kurulun onayına sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi12- Türk Ticaret Kanunu'nu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurulu tarafından yapılan 2020 yılı için Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması.Şirket yönetim kurulunun almış olduğu 30 Mart 2020 tarih ve 07 sayılı karar genel kurula hitaben okundu."Yönetim Kurulumuzun 30 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlarda yer alan ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere denetçi ve Topluluk Denetçisi (Bağımsız Denetim Şirketi) olarak, Arılar Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.'nin seçilmesine ve yapılacak ilk Genel kurulun onayına sunulmasına…" dair yönetim kurulu kararı Toplantı Başkanı tarafından oylandı. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.13- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu' nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.İlgili mevzuat ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2019 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. 2019 yılı içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda gerçekleştirilen herhangi bir işlem olmadığı belirtildi. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi hususu oya sunuldu. Fiziki ve elektronik ortamda yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.Bu kapsamda yapılmış herhangi bir işlem bulunmadığı Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 21.08.2020Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanakhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870721BIST