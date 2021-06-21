***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.06.2021 12:07
***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı Ortaklığımız Selva Gıda San.A.Ş. paylarının Halka Arzı 17-18 Haziran 2021 tarihlerinde birim pay fiyatı 3,06 TL üzerinden "Sabit Fiyatla Talep Toplama" yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Halka Arz edilen payların tamamı satılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943327
BIST
16:071.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,60
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:078,7687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0314
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:0710,4456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0778
|Açılış
|: 10,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:07501,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,92
|Açılış
|: 501,59
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:07
|OZBAL
|10,12
|7.768.325
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.056.359
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.327.314
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|141.780.748
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,66
|12.563.231
|% 9,62
|
|METUR
|6,39
|63.704.591
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.520.423
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,55
|1.167.831.905
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|639.128.391
|% -0,25
|
|EKGYO
|2,11
|601.222.869
|% 2,43
|
|EREGL
|18,06
|436.587.884
|% 1,52
|
|KRDMD
|6,78
|424.589.829
|% -0,15
|
|EKGYO
|2,11
|601.222.869
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,15
|271.312.241
|% 0,00
|
|THYAO
|14,55
|1.167.831.905
|% 0,07
|
|GARAN
|8,14
|639.128.391
|% -0,25
|
|BOBET
|6,20
|393.434.019
|% 8,77
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7670
|8,7687
|% 0,36
|
|Euro
|10,4404
|10,4456
|% 0,75
|
|Sterlin
|12,1378
|12,1987
|% 0,91
|
|Frank
|9,4859
|9,5431
|% 0,59
|
|Riyal
|2,3326
|2,3443
|% 0,42
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.779
|1.779
|14,53
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,46
|
|Cumhuriyet
|3.318
|3.369
|25,00
|
|Tam
|3.302
|3.385
|24,01
|
|Yarım
|1.596
|1.637
|11,62
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,97
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,06
|
|B. Petrol
|73,27
|73,27
|-0,24
|