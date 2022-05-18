***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH*** İTTİFAK HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, 145.000.000 TL ödenmiş sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığımız Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'nin ödenmiş sermayesinin Seha İnşaat Müh.Mad.Tur.San.ve Tic.A.Ş.'den olan finansal alacaklarımızdan mahsup edilmek suretiyle 455.000.000 TL nakit artırılarak 600.000.000 TL'ye çıkarılması işlemi 18.05.2022 (Bugün) tarihinde tamamlanmış ve Konya Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031250BIST