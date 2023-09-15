***ITTFH* *SELVA* *ADESE* *IMASM*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******SELVA******ADESE******IMASM*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH, IMASM, SELVA]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden çeşitli modellerde 59 adet aracın, 53 adet araç Finansal Kiralama yoluyla KDV hariç 41.6 milyon TL'ye, 6 adet araç ise özkaynaktan karşılanarak toplam KDV hariç 46 milyon TL tutarında alım işlemi gerçekleştirilmiştir.İlgili araçlar İttifak Holding ve Grup şirketlerine kiralanacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195492BIST