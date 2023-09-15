***ITTFH* *SELVA* *ADESE* *IMASM*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2023 19:49
***ITTFH******SELVA******ADESE******IMASM*** ADESE GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [ITTFH, IMASM, SELVA]
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklığımız İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. üzerinden çeşitli modellerde 59 adet aracın, 53 adet araç Finansal Kiralama yoluyla KDV hariç 41.6 milyon TL'ye, 6 adet araç ise özkaynaktan karşılanarak toplam KDV hariç 46 milyon TL tutarında alım işlemi gerçekleştirilmiştir.
İlgili araçlar İttifak Holding ve Grup şirketlerine kiralanacaktır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195492
BIST
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18:057.962
En Düşük
|Değişim
|: -1,93%
|| -156,77
|Açılış
|: 8.128
|
|Önceki Kapanış
|: 8.119
|
7.962
En Yüksek
8.139
18:0526,9846
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0659
|Açılış
|: 26,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9200
|
27,3696
En Düşük
26,8718
18:0528,7939
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0763
|Açılış
|: 28,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,0931
En Düşük
28,4403
18:051.669,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 14,44
|Açılış
|: 1.669,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,06
|
1.686,23
En Düşük
1.651,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZENR
|52,80
|450.440.781
|% 10,00
|
|TATEN
|58,30
|503.966.478
|% 10,00
|
|ELITE
|43,56
|221.890.879
|% 10,00
|
|DIRIT
|7,81
|1.019.393
|% 10,00
|
|TRILC
|15,73
|79.079.020
|% 10,00
|
|INGRM
|600,50
|456.699.406
|% -10,00
|
|QNBFL
|399,90
|5.007.861
|% -9,99
|
|EMKEL
|35,62
|263.879.494
|% -9,96
|
|ATSYH
|63,00
|10.395.839
|% -9,94
|
|HUBVC
|9,85
|95.512.512
|% -8,80
|
|THYAO
|227,10
|8.573.719.849
|% -4,78
|
|EREGL
|44,00
|5.552.961.330
|% -0,05
|
|EBEBK
|75,80
|5.088.709.553
|% -7,84
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|KOZAL
|29,78
|5.053.132.882
|% -4,61
|
|YKBNK
|16,07
|4.823.986.892
|% -0,43
|
|ZOREN
|4,79
|1.400.916.732
|% -0,42
|
|SKBNK
|5,63
|1.319.718.037
|% 3,49
|
|ISCTR
|21,58
|5.060.616.013
|% -0,19
|
|VAKBN
|14,35
|2.954.619.378
|% 2,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9778
|26,9840
|% 0,24
|
|Euro
|28,7842
|28,7971
|% 0,28
|
|Sterlin
|33,3126
|33,4797
|% -0,06
|
|Frank
|29,9547
|30,1351
|% -0,02
|
|Riyal
|7,1716
|7,2076
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|13,77
|
|Altın Gr.
|1.670
|1.670
|14,90
|
|Cumhuriyet
|11.320
|11.491
|104,00
|
|Tam
|11.046
|11.159
|26,00
|
|Yarım
|5.540
|5.602
|12,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.801
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|20,00
|20,03
|0,40
|
|B. Petrol
|93,66
|93,66
|-0,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58TAVHL
Yüzde -5.71 oranında düşüşle 113.90 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 893, 943 adet işlem
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ISCTR, EREGL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -103, 25 kaybederek (% -1.45 ) 7, 020
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SUMAS, TRILC, MARTI, RTALB, MMCAS, OFSYM, DIRIT, SNPAM, ALCAR, OYLUM
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EMKEL, ATSYH, INGRM, QNBFL