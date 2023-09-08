***ITTFH* *SELVA* *IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.09.2023 18:18
***ITTFH******SELVA******IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler [IMASM, ITTFH]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 08.09.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile "kredi derecelendirme" anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193319
BIST
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18:058.325
En Düşük
|Değişim
|: -0,15%
|| -12,37
|Açılış
|: 8.371
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|Önceki Kapanış
|: 8.338
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8.296
En Yüksek
8.398
18:0526,8507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0491
|Açılış
|: 26,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8400
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26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0361
|Açılış
|: 28,8000
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|Önceki Kapanış
|: 28,7000
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29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.656,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,25
|Açılış
|: 1.656,14
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|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
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1.665,92
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TMSN
|111,10
|492.660.352
|% 10,00
|
|MTRYO
|9,79
|10.233.474
|% 10,00
|
|BRMEN
|4,40
|1.425.671
|% 10,00
|
|KLRHO
|27,72
|149.356.483
|% 10,00
|
|GRSEL
|55,00
|158.474.336
|% 10,00
|
|UFUK
|80,30
|36.200.145
|% -9,98
|
|TUKAS
|11,75
|1.537.667.367
|% -9,96
|
|YONGA
|49,04
|6.329.659
|% -9,94
|
|BRYAT
|2.318,40
|521.120.754
|% -8,36
|
|BRSAN
|713,10
|2.300.044.406
|% -7,62
|
|ENERY
|205,10
|8.965.028.516
|% -0,68
|
|THYAO
|243,30
|7.079.807.971
|% -0,53
|
|KOZAL
|30,92
|5.678.935.377
|% 1,84
|
|ASELS
|43,50
|5.457.983.253
|% 3,57
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|ZOREN
|5,09
|3.230.020.859
|% 4,73
|
|EKGYO
|9,48
|3.107.247.196
|% -1,25
|
|SKBNK
|5,52
|1.494.354.993
|% 9,96
|
|GSDHO
|4,83
|1.303.640.702
|% 2,33
|
|ISCTR
|24,70
|5.430.938.607
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8458
|26,8506
|% 0,18
|
|Euro
|28,7380
|28,7466
|% 0,12
|
|Sterlin
|33,3849
|33,5524
|% 0,14
|
|Frank
|29,9502
|30,1306
|% 0,12
|
|Riyal
|7,1369
|7,1727
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.919
|-1,29
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.657
|2,22
|
|Cumhuriyet
|11.279
|11.450
|42,00
|
|Tam
|11.009
|11.130
|21,00
|
|Yarım
|5.521
|5.586
|10,00
|
|Çeyrek
|2.752
|2.793
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,88
|22,92
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|19,78
|19,80
|-0,01
|
|B. Petrol
|90,71
|90,71
|0,79
|