***ITTFH* *SELVA* *IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ITTFH******SELVA******IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler [IMASM, ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 08.09.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında,Uluslararası Kredi Derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş. ile "kredi derecelendirme" anlaşması imzalanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193319BIST