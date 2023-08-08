***ITTFH* *SELVA* *IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.08.2023 12:10
***ITTFH******SELVA******IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
Siirt ili Kurtalan ilçesi Akçali Köyü Mevkii 104 Nolu Ada 61 ve 66 Nolu Parsellerde şirketimiz tarafından yapılması planlanan 9,979 MWm / 7,5 MWe Kurulu Gücünde Güneş Enerji Santrali projesi ile ilgili olarak Proje Tanıtım Dosyası (PTD) T.C. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Siirt İl Müdürlüğüne ÇED belgesi için başvuru yapılmış olup süreç başlamıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181957
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|EKIZ
|26,18
|2.167.285
|% 10,00
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|KLSER
|58,85
|1.528.412.330
|% 10,00
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|SARKY
|32,78
|89.193.591
|% 10,00
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|CVKMD
|325,60
|314.332.615
|% 10,00
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|TETMT
|740,00
|5.974.760
|% 9,99
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|ERSU
|9,72
|101.360.498
|% -10,00
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|UZERB
|202,50
|5.251.433
|% -9,96
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|EDIP
|12,75
|28.820.482
|% -8,99
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|AKSUE
|34,56
|296.202.488
|% -8,57
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|MMCAS
|9,15
|577.498
|% -8,04
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|THYAO
|261,80
|8.069.090.781
|% -1,91
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|KOZAL
|28,24
|4.763.888.123
|% 3,29
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|ASTOR
|115,60
|4.438.480.497
|% 7,74
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|ISCTR
|16,37
|3.061.142.021
|% 1,24
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|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
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|EKGYO
|9,01
|1.950.028.301
|% -1,31
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|AKFGY
|4,96
|1.012.977.589
|% -4,06
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|YKBNK
|14,88
|2.936.467.058
|% 0,27
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|SKBNK
|3,19
|599.751.390
|% 2,57
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|ADESE
|2,03
|368.241.205
|% 7,41
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|15:08
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|27,0119
|27,0174
|% 0,20
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|Euro
|29,5745
|29,6006
|% -0,28
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|Sterlin
|34,2117
|34,3833
|% -0,52
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|Frank
|30,6786
|30,8634
|% -0,37
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|Riyal
|7,1798
|7,2158
|% 0,12
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|15:08
|Alış
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|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-10,15
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|Altın Gr.
|1.675
|1.676
|-4,48
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|Cumhuriyet
|11.431
|11.604
|157,00
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|Tam
|11.170
|11.252
|106,00
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|Yarım
|5.589
|5.652
|53,00
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|Çeyrek
|2.795
|2.826
|27,00
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|Gümüş.Ons
|22,92
|22,94
|-0,20
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|Gümüş Gr.
|19,94
|19,95
|-0,13
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|B. Petrol
|83,53
|83,53
|-1,81
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