***ITTFH* *SELVA* *IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******SELVA******IMASM*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH, IMASM]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz ile Fava s.p.a. firması arasında 2.999.000 ¬ toplam bedel ile makarna üretim hattı yatırımı sözleşmesi imzalanmış olup, bu sözleşmeye göre 4.000 kg/h (31.000 ton/yıl) kapasiteli kısa kesme makarna üretim hattının kurulumu yapılacaktır. 2024 Eylül ayında devreye alınacaktır.Mevcut 62.000 ton/yıl olan makarna üretim kapasitemiz, 31.000 ton/yıl makarna üretim hattının devreye alınması ile birlikte 93.000 ton/yıl olacaktır.Makarna Üretim Hattı, Makarna Paketleme ve Kolileme Makinaları, Destek Ekipmanları ile birlikte ve 17.08.2023 tarihli özel durum açıklamamızda ki İrmik Değirmeni kapasite artırım tutarıyla beraber toplam yatırım tutarımızın 7.500.000 ¬ olması planlanmaktadır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192398BIST