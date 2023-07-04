***ITTFH* *SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizde Genel Müdür olarak görev yapan Sayın M. Raşid ÜNAL 15.06.2023 tarihinde görevinden ayrılmak için Yönetim Kurulu'na isitifa dilekçesini iletmiştir. 04.07.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında M. Raşit ÜNAL'ın istifasının kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.Sayın Ünal'a kariyerinin devamında başarılar dileriz. Genel Müdürlük görevi için daha sonra bir atama gerçekleştirilecektir.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1165484BIST