***ITTFH* *SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ITTFH******SELVA*** SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [ITTFH]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 27.07.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimizde ticaretten sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Süleyman Cem Ağaoğlu'nun 01.08.2023 tarihinden geçerli olmak üzere Selva Gıda Sanayi A.Ş. Genel Müdürü olarak atanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Sn. Ağaoğlu, profesyonel iş hayatına 1997 yılında Algida'da başlamış olup, Unilever'in ulusal ve uluslararası şirketlerinde farklı pozisyonlarda görev yapmış, daha sonra sırasıyla Türkiye PepsiCo Gıda, Türkiye Nestle ve Elita Gıda şirketlerinde Ticaret Departmanlarında üst düzey görevlerde bulunmuştur. Hızlı tüketim ürünleri ve danışmanlık hizmeti sektöründe ulusal ve uluslararası birçok tecrübeye sahip olan ve çalıştığı şirketlerin global takımlarında kritik rollerde ve projelerde yer alan Ağaoğlu, London Business School'da Yönetim ve Yönetim Sistemleri üzerine eğitim almıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175928BIST