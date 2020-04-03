***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi02/04/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?VarEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıEfes Varlık Yönetim A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuVarlık yönetimiEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi40.000.000.-TLEdinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02.04.2020Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı30.000.000.-TLBeher Payın Alış Fiyatı1,00 TLToplam Tutar30.000.000.-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)75Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)85,14Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)85,14Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,45İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,012Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBağlı ortaklık hali hazırda finansal tablolarımıza konsolide olmaktadır.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarSermayesinde %74 paya sahip olduğumuz bağlı ortalığımız Efes Varlık Yönetim A.Ş.'nin 40.000.000.-TL olan sermayesinin 70.000.000.-TL'ye çıkarılması amacıyla yapılacak bedelli sermaye artırımına katılmaya ve artırılacak 30.000.000.-TL'nin tamamının Şirketimiz tarafından karşılanmasına karar verildi. Bedelli sermaye artırımı sonrası bağlı ortalığımız sermayesindeki payımız %85,14 olacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834477BIST