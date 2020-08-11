***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
11.08.2020 17:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868111
BIST
17:141.109
En Yüksek
|Değişim
|: 3,09%
|| 33,22
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.110
En Düşük
1.082
17:147,2405
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -0,0972
|Açılış
|: 7,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3450
|
7,3506
En Düşük
7,2052
17:148,5278
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,0879
|Açılış
|: 8,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6050
|
8,6397
En Düşük
8,4853
17:14453,73
En Yüksek
|Değişim
|: -5,17%
|| -24,72
|Açılış
|: 453,73
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
451,43
BIST En Aktif Hisseler17:12
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|MEGAP
|3,64
|1.671.485
|% 10,30
|
|OSTIM
|2,86
|60.379.714
|% 10,00
|
|ALCAR
|94,60
|10.080.347
|% 10,00
|
|KUTPO
|31,46
|21.793.322
|% 10,00
|
|NUGYO
|7,11
|58.934.033
|% -10,00
|
|EKIZ
|10,18
|3.906.886
|% -9,99
|
|RALYH
|18,08
|9.274.898
|% -9,96
|
|AKMGY
|41,50
|303.146
|% -9,27
|
|UFUK
|7,01
|81.680
|% -6,28
|
|THYAO
|11,31
|1.669.661.163
|% 7,10
|
|ASELS
|18,28
|1.650.472.353
|% 1,39
|
|SISE
|6,34
|1.418.716.342
|% 6,55
|
|EKGYO
|2,05
|1.395.612.161
|% 3,54
|
|GARAN
|6,97
|1.281.837.461
|% 6,09
|
|EKGYO
|2,05
|1.395.612.161
|% 3,54
|
|SISE
|6,34
|1.418.716.342
|% 6,55
|
|AKBNK
|5,03
|1.056.307.590
|% 5,67
|
|YKBNK
|2,13
|433.194.623
|% 4,41
|
|GARAN
|6,97
|1.281.837.461
|% 6,09
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2349
|7,2389
|% -1,35
|
|Euro
|8,5206
|8,5284
|% -1,01
|
|Sterlin
|9,4555
|9,5030
|% -1,13
|
|Frank
|7,8836
|7,9311
|% -1,22
|
|Riyal
|1,9242
|1,9338
|% -1,37
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|-86,12
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-24,13
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|-182,00
|
|Tam
|3.008
|3.085
|-193,31
|
|Yarım
|1.454
|1.492
|-93,51
|
|Çeyrek
|729
|746
|-46,75
|
|Gümüş.Ons
|27,02
|27,05
|-2,10
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,55
|
|B. Petrol
|45,45
|45,45
|0,46
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26XU100
Endeks 1, 108 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 03 üstünde . İşlem hacmi 21, 677.00 milyon TL de
-
17:25GARFA
Yüzde 6.84 oranında artışla 9.68 lira fiyatla işlem gören hissede 355, 701 adet işlem
-
17:22EGSER
Yüzde 9.88 oranında artışla 5.34 lira fiyatla işlem gören hissede 818, 001 adet işlem
-
17:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 61 artarak (% 3.20 ) 1, 018
-
17:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, EGCYH, POLTK, HALKS, EGCYO, KSTUR, IZTAR, TKURU, TACTR, AYES