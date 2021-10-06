***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)
06.10.2021 16:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
İzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin İhracçı Bilgi Dökümanı Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967459
BIST
16:581.377
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -14,70
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:588,8936
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0250
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:5810,2704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0223
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2535
16:58503,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,42
|Açılış
|: 503,07
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:58
|NUGYO
|12,43
|17.634.775
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.767.133
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.194.840
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.321.199
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.653.239.986
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|29.005.093
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,09
|48.897.892
|% -7,11
|
|RALYH
|4,19
|3.616.519
|% -7,10
|
|PETKM
|6,12
|1.653.239.986
|% -8,11
|
|EREGL
|16,23
|1.235.816.365
|% 0,50
|
|GARAN
|9,27
|1.121.720.617
|% -0,11
|
|TUPRS
|119,90
|882.695.309
|% -0,83
|
|THYAO
|13,76
|694.279.572
|% -1,99
|
|PETKM
|6,12
|1.653.239.986
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,38
|437.209.847
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|167.821.073
|% -1,65
|
|GARAN
|9,27
|1.121.720.617
|% -0,11
|
|KRDMD
|6,31
|623.579.916
|% -0,63
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8918
|8,8936
|% 0,28
|
|Euro
|10,2642
|10,2704
|% -0,22
|
|Sterlin
|12,0329
|12,0932
|% -0,09
|
|Frank
|9,5407
|9,5981
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3644
|2,3762
|% 0,33
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,46
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,29
|
|Cumhuriyet
|3.328
|3.378
|23,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,27
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,68
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,84
|
|Gümüş.Ons
|22,43
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,45
|81,45
|-1,11
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:10XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 05 kaybederek (% -1.07 ) 1, 207
-
17:10
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, KNFRT, KTSKR, NUGYO
-
17:10
AKFGY, KERVN, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:10
GLYHO, MAREN, MARTI değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:08MRGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 0.92 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 161, 317 adet işlem