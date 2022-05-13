***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan)
13.05.2022 16:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( İzahname-Özet (SPK Tarafından Onaylanan) )
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İzahname (Özet)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırım kuruluşu varantlarının ihracına ilişkin Özet Ek'te verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030246
BIST
16:432.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 15,21
|Açılış
|: 2.416
|
|Önceki Kapanış
|: 2.391
|
2.425
En Düşük
2.397
16:4315,4709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0869
|Açılış
|: 15,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4480
|
15,5144
En Düşük
15,3668
16:4316,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0674
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,0600
|
16,1945
En Düşük
15,9645
16:43897,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -2,34
|Açılış
|: 897,25
|
|Önceki Kapanış
|: 899,59
|
910,09
En Düşük
895,04
BIST En Aktif Hisseler16:43
|KRONT
|41,80
|40.596.106
|% 10,00
|
|KNFRT
|6,60
|24.210.551
|% 10,00
|
|ULUUN
|12,55
|272.776.251
|% 9,99
|
|UZERB
|43,38
|1.458.522
|% 9,99
|
|IMASM
|32,06
|5.131.940
|% 9,95
|
|UFUK
|40,88
|829.128
|% -10,00
|
|SELVA
|11,54
|2.544.212
|% -9,98
|
|KAPLM
|62,70
|142.854.799
|% -9,98
|
|LIDFA
|5,59
|1.782.590
|% -9,98
|
|PKENT
|167,40
|223.657.701
|% -9,95
|
|THYAO
|42,26
|2.831.211.761
|% 0,96
|
|SAHOL
|19,35
|2.207.562.904
|% 2,11
|
|SISE
|19,78
|1.722.037.478
|% 0,92
|
|KRDMD
|15,62
|1.111.312.525
|% -0,95
|
|TUPRS
|255,50
|991.871.904
|% 1,27
|
|DOHOL
|3,81
|981.702.838
|% 4,67
|
|EKGYO
|2,68
|401.265.074
|% 0,37
|
|KARSN
|5,32
|763.102.709
|% 4,31
|
|SAHOL
|19,35
|2.207.562.904
|% 2,11
|
|YKBNK
|4,56
|461.542.080
|% -0,44
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,4631
|15,4709
|% 0,56
|
|Euro
|16,0525
|16,0732
|% 0,42
|
|Sterlin
|18,7700
|18,8642
|% 0,50
|
|Frank
|15,3495
|15,4420
|% 0,66
|
|Riyal
|4,1125
|4,1331
|% 0,76
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-15,52
|
|Altın Gr.
|896
|896
|-3,77
|
|Cumhuriyet
|6.052
|6.144
|-58,00
|
|Tam
|6.031
|6.186
|-53,28
|
|Yarım
|2.915
|2.992
|-25,78
|
|Çeyrek
|1.462
|1.496
|-12,88
|
|Gümüş.Ons
|20,68
|20,71
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|110
|110
|2,66
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, BIMAS, KRDMD
-
16:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, TKFEN
-
16:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 78 artarak (% 0.32 ) 2, 151
-
16:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RHEAG, BRMEN, KNFRT, ULUUN, GLBMD, EMNIS, KZBGY, UZERB, DENGE, KONKA
-
16:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PKENT, SELVA, UFUK, KAPLM, LIDFA