***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.02.2020 11:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 30.01.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 30 Ocak 2020 vade tarihli DAX dayanak varlıklı yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Şubat 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816616
BIST
13:59119.084
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -55,70
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.527
En Düşük
118.762
13:595,9848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 5,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9750
|
5,9862
En Düşük
5,9764
13:596,6225
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0159
|Açılış
|: 6,6130
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6210
|
6,6407
En Düşük
6,6204
13:59304,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,29
|Açılış
|: 304,09
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
302,64
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,49
|15.595.120
|% 19,92
|
|RYGYO
|7,78
|7.559.789
|% 19,88
|
|ISATR
|253.000,00
|253.000
|% 15,00
|
|TSPOR
|3,07
|184.228.798
|% 12,87
|
|BURVA
|14,50
|476.010
|% 11,11
|
|SODSN
|14,40
|45.020
|% -10,00
|
|BEYAZ
|4,14
|2.225.568
|% -9,80
|
|EGCYO
|0,43
|31.779
|% -8,51
|
|EGCEY
|0,70
|121.189
|% -7,89
|
|MRGYO
|1,58
|11.701.942
|% -5,95
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|THYAO
|13,75
|568.920.216
|% 0,51
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|IPEKE
|10,16
|280.688.267
|% 2,63
|
|SODA
|6,54
|235.316.070
|% -1,65
|
|SISE
|5,61
|716.613.980
|% 0,90
|
|ODAS
|2,14
|232.298.449
|% 0,94
|
|TRKCM
|4,18
|403.120.047
|% 3,72
|
|EKGYO
|1,67
|146.726.957
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,81
|225.161.072
|% -0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7933
|7,8324
|% -1,09
|
|Frank
|6,1813
|6,2185
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5902
|1,5982
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|-5,76
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,49
|
|Cumhuriyet
|2.008
|2.038
|-13,00
|
|Tam
|2.001
|2.050
|-10,47
|
|Yarım
|967
|992
|-5,06
|
|Çeyrek
|485
|496
|-2,53
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|56,38
|56,38
|-0,24
|