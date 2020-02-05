***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.02.2020 09:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817107
BIST
10:20122.543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 406,95
|Açılış
|: 122.417
|
|Önceki Kapanış
|: 122.136
|
122.700
En Düşük
122.125
10:205,9866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0073
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9883
En Düşük
5,9768
10:206,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0044
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6107
En Düşük
6,6009
10:20300,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 1,65
|Açılış
|: 300,66
|
|Önceki Kapanış
|: 299,01
|
300,74
En Düşük
298,44
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|26,70
|2.093.961
|% 14,99
|
|CELHA
|12,10
|3.954.617
|% 11,32
|
|KSTUR
|26,40
|7.603
|% 10,00
|
|KERVN
|0,60
|612.204
|% 9,09
|
|TEKTU
|1,77
|138.383.192
|% 8,59
|
|NIBAS
|5,10
|26
|% -12,07
|
|BEYAZ
|4,18
|365.834
|% -8,13
|
|SAMAT
|2,99
|441.013
|% -7,43
|
|QNBFB
|54,00
|66.798
|% -5,68
|
|SUMAS
|10,72
|50.427
|% -5,05
|
|ISFIN
|4,59
|169.688.643
|% 3,61
|
|THYAO
|14,46
|141.491.042
|% 0,49
|
|TEKTU
|1,77
|138.383.192
|% 8,59
|
|PETKM
|4,25
|71.404.851
|% 0,24
|
|IHLAS
|0,92
|58.120.843
|% 2,22
|
|TEKTU
|1,77
|138.383.192
|% 8,59
|
|IHLAS
|0,92
|58.120.843
|% 2,22
|
|ISFIN
|4,59
|169.688.643
|% 3,61
|
|IHLGM
|1,21
|30.079.601
|% 0,83
|
|PETKM
|4,25
|71.404.851
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7669
|7,8059
|% -0,03
|
|Frank
|6,1528
|6,1899
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5908
|1,5988
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.562
|1.562
|6,94
|
|Altın Gr.
|300
|300
|1,32
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|54,38
|54,38
|0,42
|
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