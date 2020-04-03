***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.04.2020 09:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834478
BIST
12:5089.630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 119,30
|Açılış
|: 89.614
|
|Önceki Kapanış
|: 89.511
|
89.891
En Düşük
89.043
12:506,6992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0847
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7114
En Düşük
6,6075
12:507,2534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2672
En Düşük
7,1664
12:50347,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 3,82
|Açılış
|: 347,24
|
|Önceki Kapanış
|: 343,42
|
349,08
En Düşük
342,66
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|5,44
|13.506.698
|% 9,90
|
|DARDL
|5,58
|1.379.555
|% 9,84
|
|IZTAR
|2,25
|345.803
|% 9,76
|
|TACTR
|2,38
|23.276
|% 9,68
|
|UZERB
|2,70
|97.683
|% 8,43
|
|RTALB
|4,16
|2.871.036
|% -9,96
|
|IHGZT
|4,46
|62
|% -9,90
|
|INFO
|6,39
|1.327.047
|% -9,87
|
|EGCYH
|0,32
|21.520
|% -8,57
|
|EDIP
|1,38
|732.677
|% -7,38
|
|PETKM
|3,41
|337.877.087
|% -1,45
|
|TUPRS
|86,35
|325.184.791
|% 4,48
|
|ASELS
|23,38
|253.695.437
|% 1,04
|
|GARAN
|7,53
|253.078.011
|% -0,92
|
|GSRAY
|2,10
|194.426.393
|% -4,55
|
|PETKM
|3,41
|337.877.087
|% -1,45
|
|GSRAY
|2,10
|194.426.393
|% -4,55
|
|IHLGM
|0,99
|59.833.730
|% -1,00
|
|YKBNK
|1,82
|103.323.939
|% -1,62
|
|TSPOR
|3,02
|156.428.828
|% -2,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1992
|8,2403
|% 0,29
|
|Frank
|6,8375
|6,8786
|% 1,06
|
|Riyal
|1,7762
|1,7852
|% 1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.611
|1.612
|-2,07
|
|Altın Gr.
|347
|347
|4,05
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,43
|14,45
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|0,03
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|2,04
|