***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.04.2020 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841363
BIST
10:02101.938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 342,75
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.161
En Düşük
101.911
10:026,9700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0203
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9783
En Düşük
6,9408
10:027,5828
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5975
En Düşük
7,5375
10:02385,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,68
|Açılış
|: 385,51
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
385,57
En Düşük
381,85
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYH
|0,44
|100.162
|% 10,00
|
|PINSU
|8,59
|5.519.015
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,52
|6.297.752
|% 9,99
|
|IZTAR
|4,41
|381.483
|% 9,98
|
|TKURU
|13,70
|230.667
|% 9,95
|
|DEVA
|16,20
|3.364.691
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|215.845
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|1.465.001
|% -10,00
|
|CASA
|14,67
|227.972
|% -9,94
|
|ESCOM
|4,01
|1.247.399
|% -5,65
|
|SOKM
|11,55
|550.066.904
|% 0,00
|
|SMART
|10,75
|207.865.805
|% 0,00
|
|SISE
|4,85
|118.798.222
|% 0,00
|
|SODA
|5,77
|61.679.196
|% 0,00
|
|SARKY
|5,79
|29.704.189
|% 0,00
|
|SOKM
|11,55
|550.066.904
|% 0,00
|
|SISE
|4,85
|118.798.222
|% 0,00
|
|SMART
|10,75
|207.865.805
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,01
|15.768.265
|% 0,00
|
|SILVR
|2,47
|27.199.798
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6649
|8,7083
|% 0,28
|
|Frank
|7,1354
|7,1783
|% 0,38
|
|Riyal
|1,8501
|1,8593
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|5,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|2,46
|
|Cumhuriyet
|2.469
|2.527
|14,60
|
|Tam
|2.534
|2.589
|15,00
|
|Yarım
|1.235
|1.265
|7,30
|
|Çeyrek
|619
|633
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,32
|15,37
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,44
|0,01
|
|B. Petrol
|25,40
|25,40
|1,18
|