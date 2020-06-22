***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
22.06.2020 09:11
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852208
BIST
12:02115.187
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 1.574,76
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:026,8589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0134
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8590
En Düşük
6,8353
12:027,7010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0479
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:02385,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,51
|Açılış
|: 385,68
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|34.450.618
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|23.987.752
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.177.564
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|26.536.445
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|6.774.966
|% -9,98
|
|BAYRK
|7,51
|2.361.212
|% -9,95
|
|GLRYH
|12,58
|3.142.031
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|19.649.359
|% -9,85
|
|GARAN
|8,60
|1.543.395.512
|% 3,24
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.275.930
|% 3,22
|
|HALKB
|6,52
|782.969.047
|% 6,71
|
|THYAO
|12,75
|757.203.962
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|669.776.275
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,45
|1.205.275.930
|% 3,22
|
|GARAN
|8,60
|1.543.395.512
|% 3,24
|
|KRDMD
|2,99
|443.034.252
|% 2,40
|
|YKBNK
|2,46
|335.698.014
|% 2,93
|
|EKGYO
|1,89
|252.696.456
|% 2,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4963
|8,5389
|% 0,81
|
|Frank
|7,1924
|7,2357
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8225
|1,8317
|% 0,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.749
|1.750
|5,18
|
|Altın Gr.
|385
|385
|1,07
|
|Cumhuriyet
|2.499
|2.512
|26,10
|
|Tam
|2.565
|2.576
|24,80
|
|Yarım
|1.250
|1.260
|13,10
|
|Çeyrek
|627
|631
|6,50
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,05
|
|B. Petrol
|42,30
|42,30
|0,11
|