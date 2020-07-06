***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.07.2020 08:58
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854722
BIST
11:44117.704
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 1.955,80
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
118.015
En Düşük
116.674
11:446,8666
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,8760
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8666
En Düşük
6,8420
11:447,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0303
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:44392,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,13
|Açılış
|: 392,00
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|189,20
|2.507.162
|% 10,00
|
|DOBUR
|16,06
|1.926.226
|% 10,00
|
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|VKFYO
|4,81
|8.995.223
|% 9,82
|
|KENT
|685,00
|22.586.671
|% 9,34
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,49
|8.243.994
|% -6,46
|
|SISE
|6,01
|489.989.853
|% 4,70
|
|IHLGM
|1,80
|418.625.200
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,30
|358.674.332
|% 2,85
|
|GARAN
|8,33
|326.856.684
|% 1,34
|
|THYAO
|11,97
|300.440.602
|% 0,42
|
|IHLGM
|1,80
|418.625.200
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,92
|121.027.970
|% 4,55
|
|ALBRK
|1,87
|213.945.151
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,06
|204.200.182
|% 0,98
|
|SKBNK
|1,64
|151.592.917
|% 2,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5322
|8,5750
|% -0,06
|
|Frank
|7,2433
|7,2870
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|1,88
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|2.540
|2.559
|4,90
|
|Tam
|2.614
|2.626
|5,10
|
|Yarım
|1.270
|1.285
|2,50
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|18,19
|18,23
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,04
|
|B. Petrol
|43,58
|43,58
|0,78
|
Seans Raporu
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11:58AYEN
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