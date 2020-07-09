***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.07.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858088
BIST
10:21119.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 411,54
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
118.861
10:216,8654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0046
|Açılış
|: 6,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8850
|
6,8663
En Düşük
6,8526
10:217,7872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0120
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7700
|
7,8114
En Düşük
7,7558
10:21400,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,35
|Açılış
|: 400,26
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,50
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|32.242.294
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|10.646.478
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,39
|1.663.617
|% 9,98
|
|LKMNH
|9,60
|39.967.187
|% 9,97
|
|PKENT
|251,70
|447.774
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,93
|5.809.391
|% -10,00
|
|ARTI
|1,96
|55.462
|% -9,68
|
|YATAS
|8,45
|994.529
|% -4,95
|
|SNPAM
|9,17
|1.428.690
|% -4,78
|
|ZOREN
|2,66
|23.824.053
|% -4,66
|
|EKGYO
|2,30
|307.896.943
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|266.261.797
|% 0,31
|
|THYAO
|11,55
|219.740.094
|% 2,12
|
|PETKM
|4,33
|140.896.732
|% 1,17
|
|GARAN
|8,18
|122.767.324
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,30
|307.896.943
|% 0,88
|
|KRDMD
|3,28
|266.261.797
|% 0,31
|
|PETKM
|4,33
|140.896.732
|% 1,17
|
|IHLGM
|1,86
|59.824.933
|% 0,00
|
|ODAS
|2,71
|64.685.423
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6564
|8,6998
|% 0,39
|
|Frank
|7,3007
|7,3447
|% 0,30
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|3,42
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.614
|8,80
|
|Tam
|2.669
|2.682
|9,00
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|4,40
|
|Çeyrek
|648
|657
|2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,81
|18,85
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|4,16
|4,16
|0,04
|
|B. Petrol
|43,17
|43,17
|-0,13
|