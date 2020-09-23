***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.09.2020 08:52
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876247
BIST
18:051.096
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096
|
0
En Düşük
0
18:057,6847
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,6830
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6847
En Düşük
7,6530
18:058,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0090
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9905
En Düşük
8,9397
18:05463,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -4,43
|Açılış
|: 463,96
|
|Önceki Kapanış
|: 468,39
|
470,11
En Düşük
462,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFGY
|3,51
|28.394.107
|% 0,00
|
|ARENA
|37,88
|62.865.885
|% 0,00
|
|DNISI
|9,30
|9.496.000
|% 0,00
|
|FENER
|33,78
|168.138.584
|% 0,00
|
|HALKB
|4,98
|163.981.440
|% 0,00
|
|SUMAS
|39,78
|1.683.965
|% -9,16
|
|RTALB
|50,65
|186.282.780
|% 0,00
|
|ORGE
|7,08
|14.642.493
|% 0,00
|
|USAK
|1,67
|69.440.256
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,60
|214.289.672
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|THYAO
|10,57
|541.233.567
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,28
|1.123.521.452
|% 0,00
|
|SISE
|6,69
|2.038.207.434
|% 0,00
|
|ODAS
|2,59
|602.972.359
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,00
|372.892.920
|% 0,00
|
|PETKM
|4,23
|770.194.698
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6810
|7,6847
|% 0,29
|
|Euro
|8,9826
|8,9876
|% 0,10
|
|Sterlin
|9,7237
|9,7725
|% -0,12
|
|Frank
|8,3039
|8,3539
|% 0,04
|
|Riyal
|2,0417
|2,0520
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.882
|1.882
|-18,44
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-4,36
|
|Cumhuriyet
|3.128
|3.176
|28,00
|
|Tam
|3.115
|3.192
|26,94
|
|Yarım
|1.505
|1.544
|13,04
|
|Çeyrek
|755
|772
|6,52
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,42
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|5,73
|5,74
|-0,28
|
|B. Petrol
|41,40
|41,40
|-0,31
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58GARFA
Yüzde 4.98 oranında artışla 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 774, 481 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 096 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 85 üstünde . İşlem hacmi 13, 075.00 milyon TL de
-
17:57FORMT
Yüzde 9.78 oranında artışla 3.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 630, 055 adet işlem
-
17:52
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, SAHOL, EKGYO
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 76 artarak (% 0.98 ) 1, 005