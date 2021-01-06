***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
06.01.2021 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897292
BIST
11:021.508
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 18,45
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.508
En Düşük
1.500
11:027,3578
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0288
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:029,0816
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0040
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:02460,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,44
|Açılış
|: 460,52
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:00
|BRSAN
|29,92
|121.315.144
|% 10,00
|
|OYAYO
|9,24
|6.418.511
|% 10,00
|
|BRYAT
|473,50
|27.983.710
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,04
|6.230.842
|% 9,98
|
|ATSYH
|7,39
|492.972
|% 9,97
|
|OLMIP
|9,72
|611.893
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,08
|615.960
|% -9,94
|
|YAPRK
|61,50
|1.064.973
|% -7,66
|
|NIBAS
|51,20
|4.055.929
|% -6,91
|
|BASCM
|18,00
|31.428
|% -5,26
|
|GUBRF
|69,45
|508.683.056
|% -0,43
|
|TKFEN
|18,11
|460.895.923
|% -0,55
|
|PETKM
|5,28
|443.977.282
|% 0,00
|
|TCELL
|17,00
|438.055.881
|% 3,03
|
|GARAN
|10,23
|313.656.980
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,41
|264.301.261
|% 1,26
|
|PETKM
|5,28
|443.977.282
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,54
|82.272.549
|% 1,99
|
|TSKB
|1,81
|95.589.230
|% 2,26
|
|YKBNK
|3,08
|148.800.294
|% 0,98
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3579
|7,3599
|% -0,36
|
|Euro
|9,0761
|9,0822
|% -0,04
|
|Sterlin
|10,0135
|10,0637
|% -0,24
|
|Frank
|8,3613
|8,4117
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9551
|1,9649
|% -0,45
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|0,49
|
|Altın Gr.
|460
|461
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,53
|27,56
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,07
|
|B. Petrol
|53,75
|53,75
|0,15
|
Seans Raporu
11:00
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11:16
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11:16XU050
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11:16
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11:16
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