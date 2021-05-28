***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.05.2021 14:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PAMUK varantlarının dayanak varlıklarının işlem gördüğü borsalar tatil nedeniyle kapalı olacaktır. Bu nedenle ilgili varantlar da bu tarihlerde işleme kapalı olacaklardır. İşleme kapalı olacak varantlar ve kapalı olacakları tarihler Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938655
BIST
14:261.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,98
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:268,5886
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0904
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
14:2610,4542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0656
|Açılış
|: 10,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:26521,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,25
|Açılış
|: 521,50
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:26
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.721.957
|% 9,72
|
|TUCLK
|11,62
|71.650.110
|% 8,40
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|IZTAR
|22,02
|18.951.055
|% 7,84
|
|KUTPO
|40,12
|73.959.331
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.075.821
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,32
|46.599.144
|% -7,56
|
|METUR
|25,06
|16.411.921
|% -6,42
|
|GARAN
|7,97
|906.652.062
|% 0,13
|
|THYAO
|12,96
|766.533.911
|% -0,69
|
|EREGL
|19,09
|499.427.118
|% 1,22
|
|YKBNK
|2,15
|439.895.971
|% -0,46
|
|MERCN
|10,13
|409.862.554
|% 4,54
|
|YKBNK
|2,15
|439.895.971
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|279.477.310
|% -1,06
|
|GARAN
|7,97
|906.652.062
|% 0,13
|
|THYAO
|12,96
|766.533.911
|% -0,69
|
|TSKB
|1,33
|66.320.025
|% 0,76
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5871
|8,5886
|% 1,06
|
|Euro
|10,4406
|10,4542
|% 0,63
|
|Sterlin
|12,1162
|12,1770
|% 0,69
|
|Frank
|9,4906
|9,5477
|% 0,57
|
|Riyal
|2,2803
|2,2917
|% 0,93
|
|14:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,50
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|42,00
|
|Tam
|3.429
|3.516
|42,30
|
|Yarım
|1.658
|1.701
|20,46
|
|Çeyrek
|831
|850
|10,23
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,28
|
Seans Raporu
14:26
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