***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
30.06.2021 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944964
BIST
11:191.373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,15
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:198,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:1910,3482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0494
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:19491,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -3,42
|Açılış
|: 491,14
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:19
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.789.132
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.377.644
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|3.172.636
|% 9,88
|
|RODRG
|18,50
|614.584
|% 8,57
|
|EUKYO
|6,66
|3.718.277
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,60
|9.461.078
|% -4,41
|
|OZBAL
|14,49
|23.272.875
|% -4,04
|
|YESIL
|2,61
|14.874.029
|% -3,69
|
|GARAN
|8,29
|565.986.769
|% 0,48
|
|THYAO
|13,43
|322.384.077
|% 0,30
|
|KUTPO
|61,20
|212.241.694
|% 2,43
|
|EREGL
|18,19
|176.004.047
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,75
|161.475.218
|% -0,74
|
|GARAN
|8,29
|565.986.769
|% 0,48
|
|YKBNK
|2,17
|126.467.233
|% 0,46
|
|EKGYO
|1,91
|111.148.922
|% -0,52
|
|AKBNK
|5,31
|153.387.732
|% -0,19
|
|THYAO
|13,43
|322.384.077
|% 0,30
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6905
|8,6946
|% -0,45
|
|Euro
|10,3406
|10,3482
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,9867
|12,0468
|% -0,54
|
|Frank
|9,3902
|9,4467
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3131
|2,3247
|% -0,36
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-7,20
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,16
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,07
|