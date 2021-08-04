***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
04.08.2021 09:40
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954625
BIST
12:271.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 12,72
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
12:278,4452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0403
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4558
En Düşük
8,3721
12:2710,0192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0396
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0406
En Düşük
9,9509
12:27492,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,33
|Açılış
|: 492,38
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
493,00
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler12:27
|ISGSY
|10,67
|33.304.943
|% 10,00
|
|KTSKR
|29,30
|10.175.553
|% 9,98
|
|AGYO
|3,53
|29.563.469
|% 9,97
|
|IDGYO
|3,99
|3.319.935
|% 9,92
|
|DAGI
|2,94
|9.264.596
|% 9,70
|
|METUR
|5,06
|88.027.994
|% -8,50
|
|DIRIT
|3,01
|15.050
|% -7,67
|
|EMNIS
|18,20
|10.920
|% -7,19
|
|DENGE
|1,13
|1.592.685
|% -4,24
|
|ATSYH
|3,63
|3.630
|% -4,22
|
|GARAN
|9,01
|888.201.369
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,43
|320.221.283
|% 1,50
|
|KRDMD
|7,95
|317.771.392
|% 2,05
|
|THYAO
|12,74
|271.857.269
|% 0,87
|
|SISE
|7,85
|226.291.957
|% 0,77
|
|GARAN
|9,01
|888.201.369
|% 1,69
|
|CEMAS
|1,38
|108.592.666
|% 3,76
|
|AKBNK
|5,43
|320.221.283
|% 1,50
|
|YKBNK
|2,47
|137.012.091
|% 0,41
|
|EKGYO
|1,81
|96.222.912
|% 0,56
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4420
|8,4452
|% 0,48
|
|Euro
|10,0131
|10,0192
|% 0,40
|
|Sterlin
|11,7261
|11,7849
|% 0,60
|
|Frank
|9,2976
|9,3536
|% 0,46
|
|Riyal
|2,2454
|2,2566
|% 0,52
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|1,84
|
|Altın Gr.
|492
|492
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.262
|3.311
|3,00
|
|Tam
|3.246
|3.328
|2,22
|
|Yarım
|1.569
|1.610
|1,08
|
|Çeyrek
|787
|805
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,96
|6,98
|0,07
|
|B. Petrol
|72,39
|72,39
|-0,02
|