***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.08.2021 08:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956642
BIST
18:051.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
0
En Düşük
0
18:058,6626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0243
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6717
En Düşük
8,5837
18:0510,1774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0162
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,1897
En Düşük
10,1374
18:05483,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 3,17
|Açılış
|: 483,35
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,54
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|ESCAR
|18,04
|39.109.871
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,58
|17.444.644
|% 0,00
|
|GEREL
|5,88
|13.859.491
|% 0,00
|
|SMART
|5,77
|1.189.367
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|ESCAR
|18,04
|39.109.871
|% 0,00
|
|EMKEL
|2,58
|17.444.644
|% 0,00
|
|GEREL
|5,88
|13.859.491
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,97
|767.296.739
|% 0,00
|
|THYAO
|12,79
|715.488.064
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|ZRGYO
|1,59
|413.197.872
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,44
|618.257.111
|% 0,00
|
|GARAN
|9,14
|1.454.119.306
|% 0,00
|
|SISE
|8,18
|1.252.687.125
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,86
|205.644.470
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6563
|8,6626
|% 0,28
|
|Euro
|10,1639
|10,1774
|% 0,16
|
|Sterlin
|11,9374
|11,9972
|% 0,15
|
|Frank
|9,3596
|9,4160
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2997
|2,3112
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|6,55
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,81
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,67
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,05
|
|B. Petrol
|69,78
|69,78
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AGYO
Yüzde -5.23 oranında düşüşle 2.72 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 119, 466 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, SISE
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 45 kaybederek (% -0.19 ) 1, 266
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VBTYZ, BRYAT, RODRG, GENIL, DAGI, SNKRN, PENTA, CANTE, SELGD, EDATA
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : EDIP, ISGSY, FADE