***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.10.2021 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965994
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
18:0510,2882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0189
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
18:05500,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,42
|Açılış
|: 500,32
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
500,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8754
|8,8790
|% -0,10
|
|Euro
|10,2822
|10,2882
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9150
|11,9748
|% -0,13
|
|Frank
|9,4938
|9,5510
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3613
|2,3731
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-4,84
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,42
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,22
|78,22
|-0,09
|