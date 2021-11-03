***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.11.2021 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974093
BIST
11:541.539
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,42
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.529
11:549,6587
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0563
|Açılış
|: 9,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,6705
En Düşük
9,5937
11:5411,1993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0760
|Açılış
|: 11,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2077
En Düşük
11,1061
11:54552,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,63
|Açılış
|: 552,68
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
553,55
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler11:52
|IHAAS
|5,06
|20.450.830
|% 10,00
|
|ERBOS
|135,00
|113.665.904
|% 9,93
|
|PRKAB
|24,54
|105.318.113
|% 9,26
|
|TUREX
|13,15
|34.035.846
|% 8,32
|
|DOBUR
|69,65
|32.967.089
|% 8,15
|
|KARYE
|19,79
|31.660.066
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.502.215
|% -9,95
|
|NUGYO
|11,45
|24.275.064
|% -9,41
|
|CANTE
|13,02
|45.645.502
|% -9,27
|
|HEDEF
|3,47
|130.444.439
|% -7,96
|
|GARAN
|10,27
|1.038.423.914
|% 1,08
|
|SISE
|8,79
|491.867.050
|% 1,97
|
|THYAO
|15,53
|477.027.973
|% 0,26
|
|TSPOR
|5,08
|457.898.637
|% -5,40
|
|EREGL
|18,94
|270.571.722
|% -0,79
|
|GARAN
|10,27
|1.038.423.914
|% 1,08
|
|EKGYO
|2,02
|202.714.554
|% -0,49
|
|ODAS
|1,44
|131.584.527
|% 0,70
|
|TSPOR
|5,08
|457.898.637
|% -5,40
|
|TSKB
|1,40
|98.948.907
|% 2,19
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6539
|9,6584
|% 0,58
|
|Euro
|11,1893
|11,2007
|% 0,70
|
|Sterlin
|13,0713
|13,1368
|% 0,27
|
|Frank
|10,5107
|10,5740
|% 0,51
|
|Riyal
|2,5605
|2,5733
|% 0,32
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-5,69
|
|Altın Gr.
|552
|552
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|3.631
|3.686
|11,00
|
|Tam
|3.633
|3.724
|17,23
|
|Yarım
|1.756
|1.801
|8,33
|
|Çeyrek
|881
|901
|4,17
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|0,03
|
|B. Petrol
|83,22
|83,22
|-1,50
|
Seans Raporu
11:52
daha fazla
-
12:04TUREX
Yüzde 8.07 oranında artışla 13.12 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 677, 755 adet işlem
-
12:03TUREX
Yüzde 8.24 oranında artışla 13.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 667, 823 adet işlem
-
12:02VERTU
Yüzde 6.50 oranında artışla 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 060, 579 adet işlem
-
12:01OZBAL
Yüzde 6.82 oranında artışla 18.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 176, 607 adet işlem
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 43 artarak (% 0.48 ) 1, 350