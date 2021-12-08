***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.12.2021 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981755
BIST
10:182.001
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 20,06
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.990
10:1813,5942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1041
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,6449
En Düşük
13,4450
10:1815,3737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1566
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,4196
En Düşük
15,1751
10:18780,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 5,84
|Açılış
|: 780,22
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
785,67
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler10:16
|ISBIR
|55,05
|1.259.929
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|12.627.781
|% 9,97
|
|PCILT
|16,79
|11.330.614
|% 9,95
|
|RNPOL
|13,16
|350.227
|% 9,94
|
|HEDEF
|4,89
|23.572.237
|% 9,89
|
|CRDFA
|4,86
|13.499.443
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|241.743
|% -10,00
|
|UZERB
|36,42
|222.162
|% -9,99
|
|KZBGY
|27,16
|5.841.844
|% -9,95
|
|SELVA
|10,83
|6.437.847
|% -7,28
|
|SISE
|15,16
|638.593.080
|% 3,34
|
|ASELS
|24,08
|457.123.343
|% 4,33
|
|KRDMD
|9,75
|211.943.382
|% 0,52
|
|THYAO
|19,41
|197.196.071
|% 1,09
|
|EREGL
|25,58
|179.351.469
|% 0,55
|
|SKBNK
|1,24
|60.607.945
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,60
|171.629.856
|% 0,84
|
|SISE
|15,16
|638.593.080
|% 3,34
|
|TSKB
|1,64
|68.031.481
|% 1,23
|
|ODAS
|1,67
|47.115.431
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5839
|13,5869
|% 0,72
|
|Euro
|15,3392
|15,3603
|% 0,94
|
|Sterlin
|17,9289
|18,0188
|% 0,66
|
|Frank
|14,6411
|14,7293
|% 0,78
|
|Riyal
|3,6085
|3,6266
|% 0,67
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|3,30
|
|Altın Gr.
|781
|781
|6,97
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|75,03
|75,03
|-0,41
|