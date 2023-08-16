***IZENR* *OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.08.2023 09:21
***IZENR******OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [IZENR, OFSYM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., IZENR.E işlem koduyla 16/08/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 19 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL). Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., OFSYM.E işlem koduyla 16/08/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 27,20 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185857
BIST
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18:057.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 7.691
|
0
En Yüksek
0
18:0527,0670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0103
|Açılış
|: 27,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1050
|
27,2020
En Düşük
27,0055
18:0529,5890
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0823
|Açılış
|: 29,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5000
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29,8268
En Düşük
29,2983
18:051.657,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,40
|Açılış
|: 1.657,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.653,37
|
1.665,76
En Düşük
1.651,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MACKO
|83,95
|29.898.180
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,16
|1.212.985.481
|% 0,00
|
|KOPOL
|65,55
|210.435.291
|% 0,00
|
|KTLEV
|57,60
|375.463.855
|% 0,00
|
|KLSER
|72,10
|3.393.887.899
|% 0,00
|
|MACKO
|83,95
|29.898.180
|% 0,00
|
|KAYSE
|38,16
|1.212.985.481
|% 0,00
|
|KOPOL
|65,55
|210.435.291
|% 0,00
|
|KTLEV
|57,60
|375.463.855
|% 0,00
|
|KLSER
|72,10
|3.393.887.899
|% 0,00
|
|ASTOR
|139,40
|11.690.834.597
|% 0,00
|
|THYAO
|259,70
|10.272.685.128
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|AKBNK
|30,36
|7.129.007.502
|% 0,00
|
|GESAN
|103,30
|5.435.623.486
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,98
|3.067.741.829
|% 0,00
|
|ADESE
|2,22
|1.225.862.692
|% 0,00
|
|YKBNK
|16,49
|7.386.161.176
|% 0,00
|
|SKBNK
|3,96
|1.516.311.862
|% 0,00
|
|ISCTR
|17,39
|4.827.754.220
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0579
|27,0656
|% 0,03
|
|Euro
|29,5648
|29,5824
|% 0,26
|
|Sterlin
|34,3220
|34,4941
|% 0,24
|
|Frank
|30,6993
|30,8842
|% 0,16
|
|Riyal
|7,1934
|7,2295
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|3,76
|
|Altın Gr.
|1.657
|1.658
|4,38
|
|Cumhuriyet
|11.344
|11.516
|3,00
|
|Tam
|11.101
|11.194
|10,00
|
|Yarım
|5.568
|5.623
|5,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.811
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,65
|22,67
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,67
|19,70
|0,11
|
|B. Petrol
|84,49
|84,49
|-0,40
|