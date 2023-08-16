***IZENR* *OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***IZENR******OFSYM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [IZENR, OFSYM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş., IZENR.E işlem koduyla 16/08/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 19 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL). Ofis Yem Gıda Sanayi Ticaret A.Ş., OFSYM.E işlem koduyla 16/08/2023 tarihinden itibaren (BUGÜN) Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 27,20 TL Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185857BIST