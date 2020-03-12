***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.03.2020 17:59
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827673
BIST
17:5093.468
En Yüksek
|Değişim
|: -7,43%
|| -7.498,61
|Açılış
|: 98.448
|
|Önceki Kapanış
|: 100.966
|
99.027
En Düşük
92.854
17:506,3018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,0915
|Açılış
|: 6,2810
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1950
|
6,3032
En Düşük
6,2064
17:507,0248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0231
|Açılış
|: 7,0020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0040
|
7,0740
En Düşük
6,9909
17:50320,16
En Yüksek
|Değişim
|: -1,99%
|| -6,49
|Açılış
|: 320,16
|
|Önceki Kapanış
|: 326,66
|
330,29
En Düşük
318,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|2,76
|76.781.827
|% 20,00
|
|VKING
|3,91
|14.402.446
|% 15,00
|
|ECILC
|4,48
|465.244.393
|% 12,28
|
|PINSU
|2,63
|28.138.364
|% 10,97
|
|SELEC
|8,12
|225.718.612
|% 10,03
|
|TKNSA
|5,44
|58.639.076
|% -20,00
|
|IHLAS
|0,52
|39.273.902
|% -20,00
|
|KATMR
|2,08
|8.162.151
|% -20,00
|
|TIRE
|4,08
|32.641.779
|% -20,00
|
|YESIL
|8,92
|8.388.629
|% -20,00
|
|ASELS
|24,40
|892.255.628
|% -6,73
|
|THYAO
|8,51
|652.997.064
|% -11,45
|
|ECILC
|4,48
|465.244.393
|% 12,28
|
|GARAN
|8,69
|444.546.963
|% -9,29
|
|DEVA
|10,68
|311.626.036
|% 7,44
|
|IHLGM
|0,90
|170.212.598
|% -19,64
|
|ODAS
|1,29
|206.359.458
|% -19,88
|
|CEMAS
|0,74
|88.440.296
|% -19,57
|
|KARSN
|1,27
|148.350.506
|% -17,53
|
|ECILC
|4,48
|465.244.393
|% 12,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9255
|7,9652
|% -0,17
|
|Frank
|6,6226
|6,6625
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6725
|1,6809
|% 1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.583
|1.584
|-51,62
|
|Altın Gr.
|320
|320
|-6,79
|
|Cumhuriyet
|2.120
|2.152
|-71,00
|
|Tam
|2.114
|2.168
|-66,29
|
|Yarım
|1.022
|1.049
|-32,06
|
|Çeyrek
|512
|524
|-16,03
|
|Gümüş.Ons
|15,90
|15,94
|-0,84
|
|Gümüş Gr.
|3,22
|3,22
|-0,13
|
|B. Petrol
|33,64
|33,64
|-2,15
|