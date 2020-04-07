***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.04.2020 10:00
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/835630
BIST
12:4693.836
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 1.764,67
|Açılış
|: 93.174
|
|Önceki Kapanış
|: 92.071
|
94.463
En Düşük
93.174
12:466,7514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0295
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7883
En Düşük
6,6989
12:467,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0272
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3572
En Düşük
7,2810
12:46358,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -3,52
|Açılış
|: 358,60
|
|Önceki Kapanış
|: 362,00
|
365,14
En Düşük
355,62
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,42
|146.648.575
|% 10,00
|
|BFREN
|214,50
|3.237.710
|% 10,00
|
|IHEVA
|2,42
|5.995.089
|% 10,00
|
|IDEAS
|2,42
|208.467
|% 10,00
|
|METAL
|0,88
|19.760
|% 10,00
|
|UZERB
|2,68
|48.066
|% -9,76
|
|EGCYH
|0,29
|69.398
|% -9,38
|
|EGCEY
|0,51
|31.215
|% -5,56
|
|SNGYO
|0,98
|380.679
|% -4,85
|
|EGCYO
|0,35
|47.168
|% -2,78
|
|GARAN
|7,94
|456.941.975
|% 2,32
|
|THYAO
|9,44
|414.570.813
|% 2,94
|
|ASELS
|24,04
|362.102.404
|% 1,43
|
|SASA
|9,68
|309.382.502
|% 4,54
|
|PGSUS
|39,74
|295.816.105
|% 8,52
|
|YKBNK
|1,90
|212.452.821
|% 1,60
|
|IHLGM
|1,08
|77.082.508
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,42
|146.648.575
|% 10,00
|
|GARAN
|7,94
|456.941.975
|% 2,32
|
|TSKB
|0,95
|53.914.272
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2666
|8,3081
|% 0,05
|
|Frank
|6,9042
|6,9458
|% 0,12
|
|Riyal
|1,7896
|1,7986
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|359
|360
|-2,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|