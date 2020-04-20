***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.04.2020 10:04
***IZMDC*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [IZMDC]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZMDC.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839228
BIST
15:5398.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 243,93
|Açılış
|: 98.662
|
|Önceki Kapanış
|: 98.180
|
99.267
En Düşük
98.068
15:536,9508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0192
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9508
En Düşük
6,8741
15:537,5499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0126
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5557
En Düşük
7,4695
15:53376,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,53
|Açılış
|: 376,78
|
|Önceki Kapanış
|: 375,25
|
376,90
En Düşük
370,22
BIST En Aktif Hisseler
|BALAT
|2,42
|160.584
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,33
|337.727
|% 10,00
|
|DOKTA
|26,46
|22.575.235
|% 9,98
|
|BIZIM
|12,23
|78.537.277
|% 9,98
|
|ISGSY
|5,51
|11.283.141
|% 9,98
|
|TSPOR
|3,97
|6.398.370
|% -9,98
|
|UZERB
|2,57
|246.441
|% -9,82
|
|SODSN
|20,02
|132.214
|% -9,19
|
|ITTFH
|2,78
|150.327.960
|% -8,25
|
|SANFM
|6,99
|9.635.872
|% -6,55
|
|GARAN
|8,38
|576.613.651
|% -0,12
|
|ASELS
|27,28
|525.446.351
|% 0,59
|
|THYAO
|10,54
|513.572.325
|% 0,19
|
|ISFIN
|3,24
|362.620.801
|% 3,18
|
|MGROS
|29,98
|297.935.830
|% 2,81
|
|ISFIN
|3,24
|362.620.801
|% 3,18
|
|KARSN
|1,50
|146.650.145
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,00
|188.797.402
|% -0,50
|
|GUSGR
|2,79
|241.258.606
|% 0,36
|
|ODAS
|1,50
|116.354.789
|% 2,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6043
|8,6474
|% -0,40
|
|Frank
|7,1397
|7,1827
|% -0,01
|
|Riyal
|1,8431
|1,8524
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|3,12
|
|Altın Gr.
|375
|376
|0,40
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.469
|-54,70
|
|Tam
|2.485
|2.544
|-52,50
|
|Yarım
|1.207
|1.236
|-27,40
|
|Çeyrek
|605
|618
|-13,70
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,27
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|0,00
|
|B. Petrol
|26,46
|26,46
|-1,62
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:06ADANA
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 698 adet işlem
-
16:05BTCIM
Yüzde 4.72 oranında artışla 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 256, 162 adet işlem
-
16:04KRTEK
Yüzde 4.33 oranında artışla 2.41 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 240, 365 adet işlem
-
16:03PNSUT
Yüzde 5.61 oranında artışla 15.44 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 212, 549 adet işlem
-
16:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 11 kaybederek (% -0.02 ) 116, 899