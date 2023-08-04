***IZMDC* *IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***IZMDC******IZENR*** İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler [IZMDC]İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarİzdemir Enerji Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait Şirket Esas Sözleşmesi ve Şirket İç Yönergesi ekte yer almaktadır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181046BIST