***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme
25.05.2021 17:40
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesi 25.05.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 25/05/2021 25/05/2021 10334
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937949
BIST
18:051.400
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -51,96
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.452
|
1.459
En Düşük
1.400
18:058,4862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0972
|Açılış
|: 8,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3800
|
8,4862
En Düşük
8,3771
18:0510,3923
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,1415
|Açılış
|: 10,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2200
|
10,3926
En Düşük
10,2454
18:05515,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 8,25
|Açılış
|: 515,61
|
|Önceki Kapanış
|: 507,36
|
516,36
En Düşük
504,91
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SAYAS
|30,80
|103.188.780
|% 10,00
|
|TRILC
|47,18
|291.869.161
|% 9,98
|
|BURVA
|28,88
|27.362.403
|% 9,98
|
|ESCOM
|6,51
|30.069.020
|% 9,97
|
|OZRDN
|9,52
|2.470.390
|% 9,93
|
|ETILR
|7,02
|2.397.386
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|466.135
|% -10,00
|
|MERIT
|220,50
|1.515.318
|% -10,00
|
|DERHL
|7,31
|12.440.521
|% -9,98
|
|KUTPO
|55,00
|4.775.265
|% -9,98
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|THYAO
|12,90
|952.744.378
|% -4,23
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|KOZAL
|122,50
|781.072.448
|% -4,45
|
|EKGYO
|1,85
|801.993.239
|% -6,57
|
|GARAN
|7,80
|2.321.299.139
|% -3,47
|
|YKBNK
|2,12
|586.743.703
|% -1,85
|
|KARSN
|4,75
|1.226.641.231
|% -5,75
|
|TSKB
|1,32
|273.838.516
|% -5,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4785
|8,4862
|% 1,16
|
|Euro
|10,3748
|10,3923
|% 1,38
|
|Sterlin
|11,9405
|12,0004
|% 0,85
|
|Frank
|9,4157
|9,4725
|% 1,07
|
|Riyal
|2,2541
|2,2654
|% 1,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|10,66
|
|Altın Gr.
|516
|516
|8,58
|
|Cumhuriyet
|3.394
|3.445
|42,00
|
|Tam
|3.378
|3.465
|45,61
|
|Yarım
|1.633
|1.676
|22,06
|
|Çeyrek
|819
|838
|11,03
|
|Gümüş.Ons
|27,87
|27,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,60
|0,11
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -35, 77 kaybederek (% -2.34 ) 1, 490
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17:59XU100
Endeks 1, 414 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 63 altında . İşlem hacmi 19, 307.00 milyon TL de
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17:59AKYHO
Yüzde -9.48 oranında düşüşle 1.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 201, 829 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -5.78 oranında düşüşle 2.12 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 311, 893 adet işlem
-
17:56ISGSY
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 15.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 807, 352 adet işlem