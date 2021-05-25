***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarŞirketimiz çıkarılmış sermayesinin 1.500.000.000 TL olduğunu gösteren esas sözleşmemizin Şirket Sermayesi başlıklı 6. maddesi 25.05.2021 tarihinde İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil ve 25.05.2021 tarih ve 10334 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmiştir. Bu kapsamda Şirketimizin Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No6 25/05/2021 25/05/2021 10334http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937949BIST