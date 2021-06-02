***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
02.06.2021 18:00
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Yönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 18 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Halil ŞAHİN , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Nuri ŞAHİN seçilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Halil ŞAHİN
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nuri ŞAHİN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939676
BIST
18:051.431
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -1,31
|Açılış
|: 1.420
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|Önceki Kapanış
|: 1.432
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1.435
En Düşük
1.419
18:058,6023
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0833
|Açılış
|: 8,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5000
|
8,8122
En Düşük
8,5189
18:0510,5151
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1064
|Açılış
|: 10,4800
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|Önceki Kapanış
|: 10,3950
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10,7614
En Düşük
10,4087
18:05526,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 6,30
|Açılış
|: 526,86
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|Önceki Kapanış
|: 520,56
|
538,54
En Düşük
520,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|280,50
|1.939.328
|% 10,00
|
|MZHLD
|38,58
|1.962.372
|% 9,98
|
|VAKKO
|13,00
|71.213.743
|% 9,98
|
|EPLAS
|27,60
|3.400.453
|% 9,96
|
|EUKYO
|5,98
|5.855.213
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,26
|15.162.251
|% -10,00
|
|UTPYA
|26,10
|3.172.257
|% -10,00
|
|DARDL
|18,89
|31.028.960
|% -9,96
|
|METUR
|25,00
|43.845.682
|% -9,42
|
|IZFAS
|6,69
|17.400.743
|% -8,73
|
|SASA
|34,78
|1.866.660.572
|% 2,60
|
|THYAO
|13,65
|1.526.217.664
|% 1,19
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|TUPRS
|101,50
|835.748.859
|% 2,94
|
|YKBNK
|2,21
|673.008.728
|% 0,00
|
|ODAS
|2,17
|413.065.167
|% 4,33
|
|GARAN
|8,06
|1.402.270.822
|% -0,49
|
|PETKM
|6,38
|908.343.952
|% 2,41
|
|ZOREN
|2,11
|253.949.466
|% 7,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,5026
|10,5142
|% 1,01
|
|Euro
|10,4700
|10,4800
|% 0,82
|
|Sterlin
|12,1500
|12,2109
|% 1,10
|
|Frank
|9,5352
|9,5926
|% 0,85
|
|Riyal
|2,2861
|2,2976
|% 0,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|5,74
|
|Altın Gr.
|527
|527
|6,36
|
|Cumhuriyet
|3.482
|3.535
|45,00
|
|Tam
|3.469
|3.557
|47,40
|
|Yarım
|1.677
|1.721
|22,93
|
|Çeyrek
|841
|860
|11,46
|
|Gümüş.Ons
|28,07
|28,09
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,76
|7,77
|0,12
|
|B. Petrol
|71,09
|71,09
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59OYAYO
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 8.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 228 adet işlem
-
17:57MTRKS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.04 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 419, 440 adet işlem
-
17:56FMIZP
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 112.80 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 293 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 56 kaybederek (% -0.04 ) 1, 252
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKENR, MZHLD, TRCAS, YAYLA, VAKKO, EPLAS, KENT