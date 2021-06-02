***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiYönetim Kurulu'nun 02.06.2021 tarih ve 18 nolu toplantısında Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Halil ŞAHİN , Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na Nuri ŞAHİN seçilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıHalil ŞAHİNİcra başkanı / genel müdürün adıNuri ŞAHİNhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939676BIST