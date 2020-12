***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Halil ŞAHİN 98.835.089,66 TRY 26,36Nuri ŞAHİN 74.994.998,79 TRY 20,00Ahmet BAŞTUĞ 49.964.392,65 TRY 13,32Mahmut Nedim KOÇ 54.495.583,80 TRY 14,53Selim ŞAHİN 20.621.211,47 TRY 5,50Serkan ŞAHİN 20.621.211,47 TRY 5,50Hüseyin BAŞTUĞ 13.037.067,00 TRY 3,48Diğer 42.430.445,16 TRY 11,31TOPLAM 375.000.000,00 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893503BIST