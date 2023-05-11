***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Şahin Şirketler Grubu Holding A.Ş. 653.917.097,72 TRY 43,59Mahmut Nedim KOÇ 263.362.726,46 TRY 17,56http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150495BIST