***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSirketimizin 12.01.2022 tarih ve 03 nolu toplantısında, Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Feyyaz YAZAR'ın İcra Kurulu Üyeliği'ne atanması neticesinde boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği görevlerine İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz YAZAR'a doğrudan bağlı olarak çalışmak üzere Remzi Okan GÖKDEMİR'in atanmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992960BIST