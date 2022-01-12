***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
12.01.2022 12:10
***IZMDC*** İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sirketimizin 12.01.2022 tarih ve 03 nolu toplantısında, Şirketimiz Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi Feyyaz YAZAR'ın İcra Kurulu Üyeliği'ne atanması neticesinde boşalan Yatırımcı İlişkileri Yöneticiliği ve Kurumsal Yönetim Komite Üyeliği görevlerine İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Feyyaz YAZAR'a doğrudan bağlı olarak çalışmak üzere Remzi Okan GÖKDEMİR'in atanmasına karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992960
BIST
13:242.069
En Yüksek
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|: 2.070
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2.075
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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809,79
En Düşük
802,11
BIST En Aktif Hisseler13:24
|EMNIS
|23,90
|965.273
|% 9,94
|
|UZERB
|68,05
|773.320
|% 9,94
|
|ORCAY
|39,90
|12.861.137
|% 9,92
|
|DARDL
|3,56
|156.601.481
|% 9,88
|
|YKSLN
|6,14
|42.464.241
|% 9,84
|
|BASCM
|9,73
|100.537
|% -8,98
|
|GEDZA
|20,12
|24.648.455
|% -4,64
|
|CELHA
|8,47
|10.712.462
|% -4,29
|
|SNPAM
|8,51
|45.448
|% -3,84
|
|PENTA
|336,60
|28.575.808
|% -3,83
|
|KRDMD
|12,83
|3.621.302.180
|% 1,50
|
|SISE
|15,41
|2.207.292.511
|% 4,40
|
|THYAO
|27,12
|1.640.966.567
|% 0,82
|
|EREGL
|31,94
|1.474.072.494
|% 0,57
|
|YKBNK
|3,81
|851.479.947
|% 1,60
|
|KRDMD
|12,83
|3.621.302.180
|% 1,50
|
|YKBNK
|3,81
|851.479.947
|% 1,60
|
|SISE
|15,41
|2.207.292.511
|% 4,40
|
|EKGYO
|2,40
|167.391.255
|% 1,27
|
|PETKM
|9,66
|665.931.191
|% 2,22
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8224
|13,8306
|% 0,17
|
|Euro
|15,7092
|15,7200
|% 0,13
|
|Sterlin
|18,8013
|18,8956
|% 0,27
|
|Frank
|14,9340
|15,0239
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6762
|3,6946
|% 0,31
|
|13:24
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-6,33
|
|Altın Gr.
|809
|809
|0,05
|
|Cumhuriyet
|5.369
|5.450
|39,00
|
|Tam
|5.341
|5.476
|41,37
|
|Yarım
|2.581
|2.649
|20,01
|
|Çeyrek
|1.295
|1.325
|10,01
|
|Gümüş.Ons
|22,70
|22,72
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,11
|10,12
|0,01
|
|B. Petrol
|83,69
|83,69
|-0,03
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