***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.02.2020 09:27
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IZTAR.BE (Kaydi Pay, Miktar: 36.612,90 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi : 10.02.2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817530
BIST
10:33122.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 281,45
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
122.418
10:335,9886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9905
En Düşük
5,9771
10:336,5722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0064
|Açılış
|: 6,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5817
En Düşük
6,5691
10:33301,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 301,60
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
302,14
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.125.616
|% 19,97
|
|ARENA
|12,57
|10.442.415
|% 14,17
|
|SAFKR
|3,09
|1.624.846
|% 9,57
|
|LINK
|32,30
|9.020.766
|% 9,42
|
|AYCES
|11,01
|1.501.475
|% 9,23
|
|DOKTA
|56,50
|5.531.897
|% -11,79
|
|TSGYO
|1,94
|340.890
|% -5,83
|
|SUMAS
|10,72
|25.867
|% -4,63
|
|SALIX
|7,02
|12.439
|% -4,36
|
|ROYAL
|2,11
|32.249
|% -4,09
|
|KRDMD
|2,97
|155.162.995
|% 1,02
|
|THYAO
|14,73
|131.095.555
|% -0,07
|
|SISE
|5,64
|95.249.796
|% 0,89
|
|ADESE
|2,31
|73.325.045
|% 0,43
|
|TRKCM
|4,09
|53.453.462
|% 0,99
|
|KRDMD
|2,97
|155.162.995
|% 1,02
|
|ADESE
|2,31
|73.325.045
|% 0,43
|
|IHLGM
|1,22
|35.133.260
|% 3,39
|
|TSKB
|1,40
|32.821.539
|% 1,45
|
|ALBRK
|1,72
|34.850.184
|% 0,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7241
|7,7628
|% 0,10
|
|Frank
|6,1150
|6,1519
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|0,61
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,19
|
|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
|
|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
|
|Yarım
|960
|984
|4,85
|
|Çeyrek
|481
|492
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,85
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,01
|55,01
|0,08
|
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