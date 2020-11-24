***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.11.2020 18:25
***IZTAR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle İz Hayvancılık Tarım ve Gıda Sanayi A.Ş. (IZTAR.E) payında 25/11/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat Yöntemiyle İşlem Görme", "Piyasa Emri ve Piyasadan Limite Emir Giriş Yasağı" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirler uygulanacaktır.
IZTAR.E payında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/02/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889837
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|% 10,00
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|MARKA
|6,48
|19.702.615
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|EMNIS
|21,34
|308.612
|% -9,96
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|SAFKR
|10,43
|324.577.943
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|TDGYO
|10,78
|7.262.192
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|12.668.452
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|Alış
|Satış
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|3.125
|-83,00
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|Tam
|3.060
|3.139
|-96,22
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|1.518
|-46,55
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|759
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|Gümüş.Ons
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|-0,30
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